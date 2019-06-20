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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Полиция Грузии применила в отношении протестующих в Тбилиси специальные средства

Демонстранты не подчинялись призывам полицейских, отметили в МВД

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии были вынуждены в четверг применить специальные средства для разгона демонстрантов в Тбилиси у здания парламента, так как они не подчинялись призывам полиции. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении МВД Грузии.

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"Несмотря на призыв со стороны министерства, участники акции продолжали попытки ворваться в парламент, оказывали сопротивление полиции и не подчинялись их законным требованиям. Соответственно, с целью избежать входа в здание парламента, повреждений граждан и полицейских, полиция использовала пропорциональные специальные средства для принуждения", - сказано в заявлении.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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