ЕС поддержал введение санкций против организаторов кибератак без прямых доказательств

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Лидеры ЕС объявили о намерении усилить работу по повышению устойчивости Евросоюза против кибернетических угроз, в том числе путем введения персональных санкций за кибератаки без прямых доказательств вины, а также вести тщательный мониторинг создания искусственного интеллекта и автоматических систем сбора данных, например системы распознавания лиц. Об этом говорится в принятом лидерами ЕС в четверг итоговом заявлении саммита сообщества.

"Евросоюз должен обеспечить скоординированный ответ на кибернетические угрозы и усилить свое партнерство с соответствующими международными структурами, включая интернет-платформы и операторов соцсетей. Саммит ЕС приветствовал создание механизма персональных санкций за кибернетические атаки и работу по согласованному указанию на виновных в кибернетических нападениях, чтобы более эффективно сдерживать и отражать кибернетические атаки", - говорится в документе.

Под термином "согласованное указание на виновных в кибератаках" подразумевается поддержка лидерами ЕС принципа назначения лиц, которых Евросоюз считает ответственными за кибернетические нападения, простым консенсусом на основании принципа "высокой вероятности", даже при отсутствии прямых доказательств их вины, которые очень трудно получить в случае хакерских атак. Этот атрибутивный механизм является частью принятого ранее Советом ЕС механизма санкций за кибернападения.

Кроме того, саммит ЕС призвал к тщательному мониторингу "развивающихся кибернетических угроз в контексте создания искусственного интеллекта и систем автоматического сбора данных".