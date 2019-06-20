Саммит ЕС призвал усилить борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза объявили о намерении активизировать борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами на территории сообщества. Об этом говорится в принятом лидерами ЕС в четверг итоговом заявлении саммита сообщества. Никаких пояснений, что саммит Евросоюза считает проявлением гибридных угроз в Европе, и каковы критерии дезинформации в документах не приводится.

"В развитие докладов председательства Совета ЕС, Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о борьбе с дезинформацией и обеспечении свободных и справедливых выборов в Европарламент Европейский совет (саммит ЕС) призывает к непрерывным усилиям по усилению осведомленности, повышению готовности и усилению устойчивости наших демократий к дезинформации и гибридным угрозам", - говорится в заявлении.

В нем также приветствуются усилия Еврокомиссии по работе с социальными сетями, поисковыми системами и онлайн-сервисами, включая Facebook, Twitter, Google по выявлению и удалению "фейковой информации" и аккаунтов, которые могут использоваться для ее распространения.

Доклад Еврокомиссии, на который ссылается саммит ЕС, был опубликован 13 июня. В нем говорится, что с начала 2019 года Еврокомиссия не смогла обнаружить следов намеренной трансграничной кампании по вмешательству в выборы в Европарламент. В то же время Еврокомиссия сообщила, что за полгода она зафиксировала более 1 тыс. случаев распространения дезинформации о ЕС в европейских СМИ, к появлению которых "имели отношения российские источники, например, связанные с Россией группы в Facebook.

В качестве одного из примеров такой "дезинформации" Еврокомиссия привела широко распространившийся в европейских соцсетях тезис, что пожар в соборе Парижской Богоматери стал символом упадка европейских и христианских ценностей в Европе. Эти сообщения широко иллюстрировались фотографиями из европейских же соцсетей с радостно смеющимися парижанами арабского происхождения, делающими селфи на фоне горящего собора.

Над подготовкой этого доклада с начала года работали два гендиректората Еврокомиссии и служба Стратегических коммуникаций восточного направления (East Stratcom), которая была создана после 2014 года с единственной целью поиска дезинформации о Евросоюзе из русскоязычных источников.