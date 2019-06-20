С космодрома Куру запустили ракету Ariane-5 с двумя спутниками связи

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Европейская ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно стартовала в ночь с четверга на пятницу с космодрома Гвианского космического центра (ГКЦ) во Французской Гвиане. Она должна вывести на земную орбиту два телекоммуникационных спутника T-16 и EUTELSAT 7C. Прямая трансляция полета ведется на сайте компании Arianespace.

Первый спутник T-16 массой 6,3 тонны был сконструирован компанией Airbus Defence and Space для оператора связи AT&T. Он будет обеспечивать передачу данных в Ka- и Ku-диапазоне радиочастотного спектра и сможет работать на пяти орбитальных слотах (от 99 до 119 градусов западной долготы). Сигнал будет передаваться на континентальной территории США, включая Аляску, а также в Гавайи и Пуэрто-Рико. Срок службы аппарата составит 15 лет.

Второй - EUTELSAT 7C, был создан калифорнийской фирмой Maxar Technologies для французской компании Eutelsat Communications, которая предоставляет услуги по ретрансляции теле-, радио- и других сигналов. Аппарат массой 3,4 тонны, снабженный передатчиками Ku-диапазона, расположится в позиции семи градусов восточной долготы. Он призван повысить пропускную способность в африканском регионе южнее Сахары и добавить дополнительные цифровые каналы "в быстро растущей сетке вещания региона".