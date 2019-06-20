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Пентагон опубликовал карту маршрута полета сбитого Ираном беспилотника США

Министерство обороны США отметило, что аппарат был сбит в международных водах
Пентагон Andy Dunaway/USAF via Getty Images
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Пентагон
© Andy Dunaway/USAF via Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США опубликовало в четверг карту маршрута полета сбитого вооруженными силами Ирана беспилотного разведывательного летательного аппарата ВМС США RQ-4 в Ормузском проливе.

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По утверждению Пентагона, данная карта подтверждает, что аппарат был сбит в международных водах, за пределами территориальных вод Ирана. "Прилагается маршрут полета разведывательного БПЛА и сетка координат RQ-4A, сбитого Ираном в Ормузском проливе", - говорится в документе.

По данным ряда американских СМИ, стоимость беспилотника составила $130 млн.

Между тем командование КСИР (элитных частей ВС Ирана) заверяет, что БПЛА был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге страны после того, как вторгся в ее воздушное пространство. Как подчеркнул командующий КСИР бригадный генерал Хосейн Салами, уничтожение беспилотника является четким сигналом Вашингтону о том, что Иран готов защищать свои границы. В свою очередь президент США Дональд Трамп охарактеризовал действия Тегерана как "очень большую ошибку", но отказался уточнять, может ли Вашингтон в связи с нынешним инцидентом применить силу против Ирана.

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