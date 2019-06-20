Главы МИД Азербайджана и Армении договорились встретиться в ближайшие месяцы

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян в ближайшие месяцы проведут очередную встречу по карабахскому урегулированию. Такая договоренность достигнута по итогам состоявшейся в четверг встречи глав МИД двух стран в Вашингтоне, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Азербайджана.

"Достигнута общая договоренность о проведении очередной встречи в том же формате в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении. В нем выражено мнение, что подобные встречи "носят позитивный характер и служат продвижению переговорного процесса".

По данным МИД Азербайджана, на продолжавшейся более трех часов встрече Мамедъярова и Мнацаканяна в Вашингтоне при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ основной темой обсуждения был вопрос реализации договоренностей, достигнутых по результатам предыдущих встреч министров в Париже и Москве в январе и апреле.

"На вашингтонской встрече сопредседатели представили вниманию обеих сторон предложения, направленные на достижение конкретных результатов для продвижения в процессе мирного урегулирования (карабахского) конфликта", - отмечается в информации азербайджанского МИД.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.