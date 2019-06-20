В Сенате заявили, что любые военные действия США против Ирана требуют одобрения Конгресса

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Любые возможные военные операции, проводимые США в отношении Ирана, требуют одобрения со стороны американских законодателей, которые не позволят Америке "ввязаться в войну". Об этом сообщил в четверг лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) журналистам по итогам брифинга для лидеров обеих партий в Белом доме о ситуации вокруг Ирана.

"Президент, возможно, не намерен начинать войну в данной ситуации, но мы обеспокоены тем, что они [вашингтонская администрация] могут ввязаться в войну. Позиция демократов заключается в том, что выделение средств [из бюджета США] на любого рода конфликт в Иране должно получить одобрение Конгресса, - подчеркнул Шумер. - Один из лучших способов избежать ввязывания в войну - это провести предметное и открытое обсуждение и дать Конгрессу реальное право голоса". Он отказался отвечать на вопросы по итогам брифинга.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) также указала на необходимость получения разрешения от Конгресса в случае возможных боевых действий против Ирана. При этом она призвала администрацию США ослабить напряженность в отношениях с Тегераном. "Крайне важно, чтобы мы по-прежнему в полной мере сотрудничали с нашими союзниками, признавали, что имеем дело не с ответственным противником, и делали все возможное, чтобы избежать эскалации [напряженности], - говорится в заявлении демократа по итогам встречи. - Это опасная, напряженная ситуация, которая требует сильного, умного и стратегического, а не безрассудного подхода".

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) также подчеркнул, что администрация США разрабатывает "взвешенную реакцию".

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявили, что сбили американский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Global Hawk. Указывалось, что беспилотник был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана после того, как вторгся в воздушное пространство страны.

В свою очередь представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что зенитно-ракетный комплекс Ирана сбил американский разведывательный БПЛА в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Урбан также отметил, что "сообщения Ирана о том, что летательный аппарат находился в [воздушном пространстве] над иранской территорией, ложны" и действия БПЛА не являлись провокацией.