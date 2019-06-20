Экс-помощница Трампа заявила, что он не шутил о компромате на соперников от иностранцев

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, являвшаяся помощницей Дональда Трампа, заявила на закрытых слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США, что, по ее мнению, американский президент всерьез говорил о готовности ознакомиться с компрометирующей информацией о каком-либо своем сопернике на предстоящих в 2020 году выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом сообщил в четверг глава комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Комитет в настоящее время проводит расследование в отношении Трампа. Конгрессмены заявляют, что пытаются установить, злоупотреблял ли американский лидер служебными полномочиями и препятствовал ли проведению разбирательства в связи с приписываемым России вмешательством в американские президентские выборы 2016 года. Как ранее отмечал телеканал CNN, появление Хикс на слушаниях стало первым случаем, когда лицо из ближайшего окружения Трампа выступило перед комитетом в рамках указанного расследования. Стенограмма выступления Хикс, как ожидается, будет опубликована позднее.

"Госпожа Хикс вчера на слушаниях ясно дала понять, что, как она поняла, президент был серьезен, когда говорил, что принял бы иностранное вмешательство в наши выборы", - говорится в заявлении Надлера, опубликованном на его сайте. Как отметил конгрессмен, Хикс также пояснила, что знает, что такая помощь "должна быть отвергнута, и о ней необходимо сообщать в ФБР".

О готовности ознакомиться с полученной от иностранцев компрометирующей информацией о соперниках по президентской гонке Трамп заявил на прошлой неделе в интервью телеканалу ABC. Позднее в интервью телеканалу Fox News Трамп скорректировал свои высказывания, пояснив, что такой компромат "был бы направлен в ФБР или генеральному прокурору или кому-то еще" из американских компетентных ведомств. Но сначала, по его словам, потребовалось бы узнать, в чем состоит компромат и насколько достоверны представленные зарубежным государством сведения.

Обвинения в отношении Трампа

Политические оппоненты Трампа регулярно выступают с утверждениями о том, что он поддерживал некие связи с властями России, а Москва якобы осуществляла вмешательство в президентские выборы 2016 года, чтобы оказать ему помощь. Расследование на этот счет с мая 2017 года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Трамп выражал уверенность в том, что одержит на них победу. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже и около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.