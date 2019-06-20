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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Патриархия Грузии призвала полицию к сдержанности при разгоне митинга в Тбилиси

Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Патриархия Грузии призвала сотрудников спецназа МВД Грузии проявлять сдержанность, не использовать грубую силу при разгоне демонстрантов в Тбилиси возле здания парламента страны.

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"К сожалению, акция перед зданием парламента приобрела обостренный характер. Призываем власти к максимально сдержанному действию в отношении людей и избегать жестких силовых форм. Призываем население проявить благоразумие и не поддаваться эмоциям. Обязательно необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию, оценить и сделать правильные шаги", - сказано в заявлении Патриархии.

Несколько тысяч демонстрантов, которые митинговали с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Демонстранты требовали отставки главы МВД и председателя парламента. За это время полиция несколько раз пыталась разогнать митинг, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В конечном итоге полицейским удалось разогнать демонстрантов водой и занять проспект Руставели. Сотрудники полиции приступили к задержанию демонстрантов. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По последней информации, при разгоне пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

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