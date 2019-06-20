СМИ: аравийская коалиция атаковала цели хуситов в Ходейде

ТАСС, 21 июня. Коалиция во главе с Саудовской Аравией атаковала цели в окрестностях йеменского портового города Ходейда, который находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.

В заявлении указано, что удары были нанесены в том числе по заминированным лодкам, которые хуситы планировали использовать для совершения террористических актов, что несло угрозу международному судоходству.

Отмечается, что атаке предшествовал ракетный удар со стороны хуситов по опреснительной станции на юге Саудовской Аравии.

За последний месяц хуситы значительно увеличили количество нападений с применением ракет и беспилотников на объекты в Саудовской Аравии. 2 июня их силы подвергли ракетному обстрелу аэродром города Абха на юго-западе королевства. Снаряд попал в зал прилета, в результате пострадали 26 человек. 14 июня сторонники движения "Ансар Аллах" атаковали Абху с применением БПЛА, однако саудовским ПВО и ВВС удалось перехватить пять беспилотников. На следующий день воздушные гавани городов Абха и Джизан снова подверглись атаке с помощью дронов.