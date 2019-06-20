Мексика не хочет быть исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов

МЕХИКО, 21 июня. /ТАСС/. Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств. Об этом заявила в четверг глава МВД Ольга Санчес Кордеро.

"Мексика остается открытой, и ее двери открыты для того, чтобы они [мигранты] оставались в нашей стране, чтобы они получали здесь работу, - цитирует Кордеро газета La Jornada. - Наша цель заключается в том, чтобы принять их здесь не в качестве транзитной страны". Глава МВД добавила, что к настоящему времени власти Мексики получили от мигрантов "более 40 тыс. запросов на предоставление убежища", и этот показатель выше, чем когда бы то ни было ранее.

Президент США Дональд Трамп 30 мая пригрозил с 10 июня ввести пошлины в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти каждый месяц вплоть до октября текущего года. Когда Мехико и Вашингтону удалось договориться, глава Белого дома сообщил, что введение таможенных пошлин на мексиканскую продукцию приостановлено на неопределенный срок.

По данным МВД Мексики, в этом году республика столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.