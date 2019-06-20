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Избирком Гватемалы проверит протоколы всеобщих выборов после массовых жалоб на нарушения

Проверки начнутся 24 июня

ТАСС, 21 июня. Высший избирательный суд Гватемалы намерен детально изучить протоколы избирательных комиссий по итогам состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов, учитывая большое количество жалоб по поводу проведения процесса голосования и подсчета голосов. Об этом в четверг сообщает радиостанция Televisa.

Отмечается, что проверки начнутся в понедельник. По предварительным данным, во второй тур выборов президента Гватемалы, который запланирован на 11 августа, выходят генеральный секретарь гватемальской левоцентристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес и лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи. Торрес набрала в ходе состоявшегося в воскресенье первого тура 25,73% голосов, Джамматтеи - 13,90%. На третьей строчке находится бывший посол Гватемалы в США Эдмонд Мулет, представляющий правую "Гуманистическую партию", с результатом в 11,16% голосов.

Президент Гватемалы избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Инаугурация нового президента центральноамериканской страны состоится 14 января 2020 года.

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