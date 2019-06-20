Избирком Гватемалы проверит протоколы всеобщих выборов после массовых жалоб на нарушения

ТАСС, 21 июня. Высший избирательный суд Гватемалы намерен детально изучить протоколы избирательных комиссий по итогам состоявшихся в воскресенье всеобщих выборов, учитывая большое количество жалоб по поводу проведения процесса голосования и подсчета голосов. Об этом в четверг сообщает радиостанция Televisa.

Отмечается, что проверки начнутся в понедельник. По предварительным данным, во второй тур выборов президента Гватемалы, который запланирован на 11 августа, выходят генеральный секретарь гватемальской левоцентристской партии "Национальный союз надежды" Сандра Торрес и лидер правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи. Торрес набрала в ходе состоявшегося в воскресенье первого тура 25,73% голосов, Джамматтеи - 13,90%. На третьей строчке находится бывший посол Гватемалы в США Эдмонд Мулет, представляющий правую "Гуманистическую партию", с результатом в 11,16% голосов.

Президент Гватемалы избирается на четыре года без права переизбрания на второй срок. Инаугурация нового президента центральноамериканской страны состоится 14 января 2020 года.