Премьер Ирландии: избрать Папу Римского легче, чем главу Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Избрать Папу Римского бывает легче, чем согласовать кандидатуру на пост главы Еврокомиссии (ЕК). Такое мнение выразил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Очень часто легче избрать Папу, чем назначить на эти должности", - сказал он журналистам на полях проходящего в ночь на пятницу саммита ЕС, комментируя ситуацию с согласованием имени кандидата на пост главы ЕК. По его словам, "европейский политический процесс порой требует несколько раундов".

Саммит лидеров стран ЕС продолжается в Брюсселе уже более 12 часов. Изначально было понятно, что встреча затянется из-за ее главной темы - согласования кандидата на пост главы Еврокомиссии. Более того, по прогнозам европейских источников, главам государств и правительств вряд ли удастся решить этот вопрос на нынешнем саммите.