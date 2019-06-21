Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии с четверга на пятницу закончилась разгоном демонстрантов. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Демонстранты, ведомые оппозицией, начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели около 19:00 (18:00 мск), требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позднее они предприняли попытку штурма здания. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Оппозиция обвинила в случившемся власти. Правительство в свою очередь обвиняет оппонентов в разжигании розни.

Повод для протестов

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" заявили, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

По призыву оппозиции люди стали стихийно собираться у здания парламента. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД - ведомства, впустившего Гаврилова в Грузию, - и председателя парламента.

Стычки с полицией

Ближе к полуночи начались небольшие стычки собравшихся с полицейскими, которые охраняли парадный вход в парламент. Позже перепалка приняла более масштабный характер, со стороны митингующих была попытка взять здание штурмом.