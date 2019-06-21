В Японии изучают ситуацию вокруг полета российских бомбардировщиков

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Японии анализирует ситуацию, связанную с тем, что в четверг, как утверждают в Токио, российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Заинтересованные ведомства, - сказал он, - сейчас анализируют возможные намерения российской стороны в связи с нарушением нашего воздушного пространства самолетами России. На данном этапе хотелось бы воздержаться от дальнейших оценок случившегося".

Накануне информационное агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии по дипломатическим каналам заявило Москве протест в связи с тем, российские стратегические бомбардировщики Ту-95 якобы дважды нарушили в четверг японское воздушное пространство в районе южной префектуры Окинава и у острова Хатидзё.

О действиях этих самолетов в четверг сообщило Министерство обороны Японии. На перехват бомбардировщиков, как оно заявило, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации при этом не возникало, говорилось в сообщении министерства.

В четверг Минобороны РФ сообщило журналистам, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, не нарушая границы других стран.