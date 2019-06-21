Индия выпустила заявку на строительство шести подлодок с участием иностранных партнеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июня. /ТАСС/. Индия направила национальным судостроительным компаниям предварительную заявку на участие в программе строительства шести современных дизель-электрических подводных лодок для индийских ВМС с участием иностранных партнеров. Как сообщает в пятницу газета The Economic Times, предварительная заявка была направлена в четверг, ответ должен быть получен в течение двух месяцев.

Строительство подлодок в рамках проекта, получившего название Project 75-I, должно быть реализовано на индийской территории. По информации издания, общая стоимость проекта оценивается в 450 млрд рупий (более $6,4 млрд). На основе ответов от судостроителей будет составлен список участников для предстоящего тендера. Иностранные производители должны будут работать с индийским партнером в рамках национальной программы "Делай в Индии" и на условиях передачи технологий.

Индия уже имеет подобный опыт сотрудничества индийских компаний с зарубежными партнерами при строительстве шести подлодок класса Scorpen французской разработки. Предполагается, что из иностранных компаний к участию в проекте могут быть приглашены российское ЦКБ "Рубин", французская Naval Group, шведский производитель Saab и немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems, указывает газета.

По мнению индийской стороны, этот проект значительно повысит возможности национальных производителей в проектировании и строительстве современных подводных лодок на территории Индии, отмечает издание.