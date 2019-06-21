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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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Источник: президент Грузии прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси

Дано разрешение на вылет самолета, отметил собеседник агентства
Президент Грузии Саломе Зурабишвили Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу прервала свой визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси. Об этом сообщил ТАСС источник в правительственных кругах Белоруссии.

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"Президент Грузии едет в аэропорт, дано разрешение на вылет самолета", - сказал собеседник.

Как передает корреспондент ТАСС из Дома правительства Белоруссии, грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичУкраинаГрузияЗурабишвили, СаломеПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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