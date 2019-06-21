Японские военные сделают представление РФ в связи с полетом бомбардировщиков

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено сделать представление Москве в связи с тем, что в четверг, как утверждают в Токио, российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95 дважды нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в японской столице глава военного ведомства Такэси Ивая.

"Пока мы анализируем намерения российской стороны, и хотелось бы поэтому воздержаться от оценок, - приводит его слова телеканал NHK. - Однако вызывает крайнее сожаление то, что наше воздушное пространство было нарушено дважды за один день".

"России уже был заявлен протест по дипломатическим каналам, - сказал министр обороны. - Министерство обороны, используя различные возможности, хотело бы также сделать ясное представление российской стороне с тем, чтобы такие происшествия более не повторялись".

Ранее в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга также заявил на другой пресс-конференции, что Токио сейчас анализирует возможные намерения российской стороны в связи со случившимся.

Накануне Министерство обороны Японии сообщило, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95 якобы дважды нарушили в четверг японское воздушное пространство в районе южной префектуры Окинава и у острова Хатидзё. На перехват самолетов, как оно заявило, были подняты истребители японских ВВС. Какой-либо опасной ситуации при этом не возникало, говорилось в сообщении министерства.

В четверг Минобороны РФ сообщило журналистам, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, не нарушая границы других стран.