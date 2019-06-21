Премьер Италии: в ЕС могут отказаться от системы "главного кандидата" на пост главы ЕК

РИМ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран ЕС могут отказаться от системы "главного кандидата" (Spitzenkandidat) при выборе нового председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом заявил минувшей ночью по завершении дискуссии на эту тему премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Его слова приводит в пятницу агентство ANSA .

"По поводу кандидатов создался определенный тупик, [главе Евросовета Дональду] Туску поручено провести переговоры с представителями Европарламента (ЕП), чтобы попытаться преодолеть критерий "главного кандидата", - сказал Конте. По его словам, "это и в интересах Италии".

При этом глава итальянского правительство не стал говорить, кого хотели бы в Риме видеть новым председателем ЕК. "Кандидат должен быть сильным и авторитетным", - указал Конте.

Ранее стало известно, что пока договориться о новом главе ЕК не удалось и для продолжения дискуссии в Брюсселе 30 июня созван внеочередной саммит ЕС. Полномочия нынешнего председателя Жан-Клода Юнкера заканчиваются 31 октября, однако лидеры ЕС хотят определить кандидатуру его преемника до начала работы ЕП нового созыва, первая сессия которого пройдет 2 июля в Страсбурге.

Система "главного кандидата", которая подразумевает назначение на эту должность главу большинства в ЕП, стала предметом спора, поскольку против нее выступает ряд лидеров ЕС во главе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они не поддерживают немца Манфреда Вебера - главного кандидата на пост председателя ЕК от ведущей политической силы ЕС - Европейской народной партии (ЕНП). Кандидатом от второй по численности фракции Европарламента (социалистов) выступает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, от третьей фракции - либеральных демократов - еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер. Никто из них также не пользуется явной поддержкой большинства лидеров стран ЕС.

С подачи журналистов все настойчивее звучит имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель в качестве возможного претендента на руководящую должность в ЕС, причем называется как ЕК, так и Евросовет.