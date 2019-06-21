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Экс-президент Киргизии назвал абсурдом выдвинутые против него обвинения

По мнению Атамбаева, за всем этим стоит нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков
Алмазбек Атамбаев Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Алмазбек Атамбаев
© Михаил Метцель/ТАСС

БИШКЕК, 21 июня. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал абсурдными выдвинутые в его адрес парламентом обвинения. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении политика.

"Выдвинутые парламентом обвинения в мой адрес являются совершенно абсурдными, не имеют правовой основы, опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента", - считает Атамбаев.

По его мнению, он подвергается гонениям со стороны властей по политическим мотивам, а за всем этим стоит нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.

"Жээнбеков не нашел другого способа заставить меня молчать, кроме как незаконно осудить по надуманным обвинениям. Но ничего у него не получится, хотя в этих целях уже более года используются самые грязные политики, самые грязные методы", - отмечается в заявлении.

В четверг парламент Киргизии одобрил предложение специальной депутатской комиссии, которая объявила о подозрении в причастности Атамбаева к шести эпизодам нарушения закона. Решение парламента направлено в Генпрокуратуру. Если она подтвердит предположения депутатов, парламент будет вправе проголосовать за лишение экс-президента неприкосновенности.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай Шарипович
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