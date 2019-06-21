Вьетнам выразил протест Китаю за задержание его рыболовных судов в Южно-Китайском море

ХАНОЙ, 21 июня. /ТАСС/. Вьетнам выразил протест Китаю за задержание китайской береговой охраной вьетнамских судов, занимавшихся рыбопромысловой деятельностью в акватории спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

Согласно информации вьетнамских властей, начиная с прошлой недели, китайские патрульные катера несколько раз блокировали принадлежащие Вьетнаму рыболовные суда в районе архипелага Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов). Вьетнамские рыбаки пожаловались, что китайский патруль конфисковал у них весь улов. Официальный представитель внешнеполитического ведомства СРВ указала на недопустимость подобных действий китайской стороны. Она сообщила, что представитель посольства КНР в Ханое был вызван во вьетнамский МИД, где ему вручили ноту протеста в связи с произошедшим.

Ле Тхи Тху Ханг также напомнила, что Ханой "имеет достаточно исторических и юридических оснований, подтверждающих в соответствии с нормами международного права его неоспоримый суверенитет над островами Хоангша". Действия китайской стороны являются, по ее словам, "нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями и идут вразрез с существующими между двумя странами договорённостями".

Парасельские острова и расположенный по соседству с ним архипелаг Спратли уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. При том, что основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.

Помимо стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработку которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.