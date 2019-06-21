Премьер-министр Таиланда сообщил о преодолении конфликтов в королевстве

БАНГКОК, 21 июня. /ТАСС/. Таиланд демонстрирует политическую стабильность и смог преодолеть конфликты в стране. Об этом в пятницу заявил премьер-министр королевства Прают Чан-Оча, выступая на деловом саммите Блумберг АСЕАН.

"Мы преодолели важный период, а именно организацию всеобщих выборов. Мы преодолели многие хронические проблемы в стране, которые препятствуют нашему экономическому и социальному развитию", - отметил он.

24 марта в стране прошли первые за семь лет парламентские выборы. 5 июня Прают Чан-Оча сохранил за собой пост премьер-министра, за его кандидатуру проголосовали 500 из 747 парламентариев страны.

Нынешние власти страны сталкиваются с самым слабым экономическим ростом с 2014 года, когда экспорт, инвестиции и туризм снижаются, пишет агентство Bloomberg. Некоторые крупные проекты замедлились в связи с задержкой формирования правительства после мартовских выборов.

В этом году Таиланд является председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Правительство королевства заявило, что оно будет использовать свое положение, чтобы добиться до конца года окончательной доработки торгового пакта по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) с 16 странами. В состав ВРЭП входят 10 стран ASEAN, а также Австралия, Китай, Индия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея.

Лидеры ASEAN соберутся на 34-й саммит в Бангкоке 22-23 июня. Они обсудят ряд вопросов, в том числе концепцию Индо-Тихоокеанского региона и кризис в штате Ракхайн в Мьянме. На саммите будет подготовлен ряд программных заявлений, в том числе рекомендации по борьбе с морским мусором.