Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается на родину из-за беспорядков в Тбилиси. Эту информацию подтвердили в пятницу корреспонденту ТАСС в пресс-службе законодательного органа Грузии.

"Я могу подтвердить и сказать, что он (Кобахидзе - прим. ТАСС) прервал визит и возвращается в Грузию", - сказала сотрудница пресс-службы.

Спикер грузинского парламента в четверг прибыл в Азербайджан с двухдневным официальным визитом. На пятницу у него были запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Новрузом Мамедовым, а также участие в проходящей в Баку 53-й пленарной сессии Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.