Украинская прокуратура считает самоубийство основной версией гибели депутата Рады Тымчука

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Украинские следователи считают, что депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, который был найден мертвым в своей квартире 19 июня, сам выстрелил в себя. Такую основную версию его гибели озвучила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Исходя из показаний близких лиц, следствие располагает информацией о том, что в последнее время погибший находился в депрессивном состоянии, а последнюю неделю вообще не выходил из дома, как и в день смерти", - отметила она в интервью изданию "Общественное". Таким образом, следствие пришло к выводу, что это было самоубийство, однако официальная версия будет объявлена после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине смерти Тымчука, и получения результатов предназначенных судебных экспертиз.

По словам Максимец, в момент смерти Тымчука кроме него в квартире находилась женщина. Именно она сообщила о происшествии.

Депутат украинского парламента от партии Арсения Яценюка "Народный фронт" Дмитрий Тымчук умер от огнестрельного ранения в голову у себя дома 19 июня. Сразу после происшествия его коллега, участник коллегии при МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что Тымчук погиб случайно во время чистки наградного оружия. Следователи полиции Украины в связи с гибелью депутата Верховной рады возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Тымчук был известен жесткой риторикой в отношении России, координировал работу неправительственной организации "Информационное сопротивление", которая занимается антироссийскими информационными кампаниями, а также руководил организацией "Центр военно-политических исследований".