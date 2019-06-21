Зурабишвили объяснила Лукашенко, почему прерывает визит в Белоруссию

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что прерывает визит в Белоруссию, чтобы в сложившейся напряженной ситуации быть с грузинским народом.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там [в Грузии], глава государства должна быть на месте, поэтому должна уехать и быть рядом со своим народом", - сказала она в пятницу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кроме того, Зурабишвили поблагодарила Лукашенко за то, что он нашел время для встречи. "Это было неожиданно, что я уезжаю", - отметила она. - Я готовилась к этому визиту, желаю провести вам хорошо Европейские игры, хотела бы, конечно поболеть за своих [атлетов], и взять как можно больше медалей, но придется болеть [за своих спортсменов] на расстоянии".

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом в четверг. Планировалось, что она встретится с Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.



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