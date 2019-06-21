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Сенат Узбекистана впервые возглавила женщина

За кандидатуру Танзилы Нарбаевой проголосовал 81 сенатор, двое воздержались, голосов "против" не было

ТАШКЕНТ, 21 июня. /ТАСС/. Танзила Нарбаева, работавшая вице-премьером и председателем комитета женщин Узбекистана, избрана в пятницу председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) республики.

"Ее отличают порядочность, честность и главное - любовь к родине. Накануне я назначил ее сенатором и выдвинул на должность главы верхней палаты парламента", - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената.

За кандидатуру Нарбаевой проголосовал 81 сенатор, двое воздержались, голосов "против" не было. Впервые в истории Узбекистана Сенат возглавила женщина.

Теги
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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