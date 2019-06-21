Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.

"Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Еще на шаг ближе к победе!" - написал он в пятницу в сети Facebook, прикрепив запись, на которой судья оглашает это решение.

После госпереворота 2014 года Михаила Саакашвили пригласил на Украину экс-президент страны Петр Порошенко, предоставив ему украинское гражданство и назначив главой Одесской области. Однако почти сразу после этого у того начался конфликт с представителями центральной власти в Киеве, в результате которого в мае 2017 года Порошенко лишил грузинского политика украинского гражданства. В феврале 2018 года Саакашвили был выдворен из Украины. 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул гражданство Михаилу Саакашвили, после чего тот возвратился на территорию страны.

В июне украинская партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, заявила, что будет участвовать в досрочных выборах в парламент, и представила список кандидатов в депутаты, в который вошел и сам Саакашвили. Однако, согласно украинскому законодательству, условием для участия в выборах в Раду является проживание на Украине в течение последних пяти лет, в связи с чем Саакашвили доказывал факт соответствия этому требованию к кандидату в депутаты в судебном порядке.