Глава Foxconn покинул свой пост ради участия в выборах главы Тайваня

ТАСС, 21 июня. /ТАСС/. Основатель и председатель правления тайваньской компании Hon Hai Precision Industry (известна под брендом Foxconn) Терри Гоу объявил о сложении своих полномочий ради участия в выборах главы администрации острова, которые пройдут в 2020 году. Об этом в пятницу сообщает агентство Kyodo.

Новым председателем правления стал Лю Юн, руководитель одной из дочерних компаний Foxconn. Отмечается, что Терри Гоу останется членом совета директоров. Между тем, непосредственные обязанности по управлению Foxconn возьмет на себя группа из девяти менеджеров.

17 апреля Терри Гоу заявил об участии в выборах главы администрации Тайваня от оппозиционной партии Гоминьдан.

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и главным подрядчиком американской компании Apple. Согласно официальному сайту Foxconn, в 2018 году доход тайванского предприятия составил около $168 млрд.