В Анкаре заявили, что покупка С-400 не означает отдаление Турции от НАТО

ТАСС, 21 июня. Покупка Анкарой ЗРС С-400 у России не означает, что она отдаляется от НАТО. Об этом в пятницу заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция в полной мере и своевременно выполняет все обязательства перед НАТО. Речи о том, что, покупая С-400, мы отдаляемся от альянса, не идет", - цитирует министра телеканал Haberturk. Акар также "в резкой форме отверг попытки связать закупку С-400 с проектом F-35". По его словам, приобретение российских ЗРС является "вопросом снабжения" армии необходимым вооружением.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.