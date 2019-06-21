МИД Китая назвал визит Си Цзиньпина в КНДР успешным

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР был успешным. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Это был очень успешный визит. Как дружественные соседи Китай и КНДР уважают интересы друг друга. Стороны на взаимной основе предоставляют необходимую поддержку для развития", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил в пятницу государственный визит в КНДР и покинул эту страну. В четверг он провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Си Цзиньпин призвал к политическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове и приверженности принципу мирного диалога. Поездка председателя КНР в КНДР была приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.