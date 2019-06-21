Постпред Ирана заявил, что беспилотник США был сбит на основании устава ООН

ТАСС, 21 июня. Иран воспользовался законным правом на самооборону, когда сбил американский беспилотник. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи телерадиовещательной корпорации IRIB.

"Аппарат был сбит после того, как мы послали соответствующие предупреждения, и в соответствии со статьей 51 устава ООН о неотъемлемом праве страны на самооборону", - указал дипломат. Тахт-Раванчи отметил, что Иран направил соответствующие послания руководству ООН, в которых предоставил доказательства провокационного характера действий США.

"Мы написали генеральному секретарю организации, что не стремимся к войне, но не можем бездействовать перед лицом вторжения в наши территориальные воды, воздушное пространство и землю", - добавил постпред. Он также призвал международное сообщество принять необходимые меры, чтобы остановить "незаконные действия США".

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили беспилотник США в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.