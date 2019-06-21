Украинские пограничники запретили въезд двум гражданам Ирландии из-за георгиевских лент

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Пограничники не пропустили на Украину с запретом въезда на три года двух граждан Ирландии из-за наличия у них георгиевских лент. Об этом сообщили в пятницу в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты. Сейчас граждане Ирландии через государственную границу не пропущены и проставлен запрет въезда на Украину сроком на три года", - говорится в сообщении. Пограничники также сообщили об указанных нарушениях в Национальную полицию Украины для привлечения к ответственности граждан Ирландии.

В июне 2017 года на Украине вступил в силу закон о запрете использования георгиевских лент. За их публичную демонстрацию предполагается штраф до 2550 гривен ($96). За повторное в течение года нарушение закона может быть наложен штраф до 5100 гривен ($192) или административный арест на 15 суток. Это не относится к ветеранам войны, в наградах которых присутствуют элементы ленты, а также к экспозициям музеев