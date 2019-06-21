Военные Латвии утверждают, что заметили неподалеку от границы три российских корабля

РИГА, 21 июня. /ТАСС/. Три российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в пятницу выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 13 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 21 июня идентифицировали корвет "Тайфун" класса "Каракурт" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС в Twitter.

20 июня в 10,5 морской мили от территориальных вод Латвии был замечен российский корвет "Мытищи" класса "Каракурт", а 19 июня в 10 морских милях - буксир "Виктор Конецкий".

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.