В МИД Молдавии заявили, что посольство страны в Израиле не будут переносить в Иерусалим

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Молдавия не будет переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, как заявлял экс-премьер республики Павел Филип. В этом заверил журналистов новый министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску, отвечая на их вопросы после брифинга в пятницу.

Попеску пояснил, что решение о переносе дипломатического представительства принималось правительством Филипа, которое на тот момент уже находилось в отставке. "Посольство остается там, где оно находится сегодня. <…> В то время, когда эти граждане Республики Молдова делали свои декларации, законным правительством был кабинет, которым руководит Майя Санду", - уточнил Попеску.

11 июня кабинет Филипа одобрил перенос посольства Молдавии из Тель-Авива в Иерусалим, а также выделение участка земли под строительство нового диппредставительства США в Кишиневе.

В начале июня в Молдавии фактически образовалось двоевластие, когда Партия социалистов Республики Молдова договорилась с блоком Acum ("Сейчас") объединиться против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ). Сразу после этого демократы обратились в Конституционный суд (КС), который объявил сформированное партиями правительство незаконным и потребовал от президента распустить парламент. Со своей стороны ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку новой коалиции. После этого демократы разблокировали госучреждения и вернулись в парламент, а КС отменил свои последние решения, признав легитимность парламента.