Организация "Опора" выявила более 100 нарушений в ходе парламентской кампании на Украине

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от неправительственной украинской организации "Гражданская сеть "Опора", специализирующейся на независимом общественном контроле за выборами, зафиксировали более 100 нарушений в ходе избирательной кампании по выборам в Раду. Об этом сообщила глава организации Ольга Айвазовская.

"Наши наблюдатели зафиксировали и уведомили полицию о более, чем 100 нарушениях, которые касаются хода выборов как таковых", - сказала она.

Самым распространенным нарушением Айвазовская назвала непрозрачность финансирования избирательной кампании. "Мы видим, что многие партии начали агитационную кампанию с использованием своих логотипов, лозунгов, не являясь субъектами избирательного процесса. Это означает, что они не открыли избирательный фонд и не оплачивают кампанию в официальном порядке", - уточнила она.

Наблюдатели "Опоры", по словам главы организации, также направили в полицию зафиксированные с 1 июня "41 сообщение об административных нарушениях, связанных с избирательным процессом".

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Согласно украинским законам выборы в Раду осуществляются по смешанной системе, когда половина мест в парламенте (225 мандатов) распределяется между партиями, которые преодолели проходной барьер в 5%. Еще 199 депутатов-мажоритариев будут избраны в одномандатных округах, число которых сократилось на 26 в связи с событиями в Донбассе и воссоединением Крыма с Россией.