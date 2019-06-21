Иран показал обломки сбитого беспилотника США

ТАСС, 21 июня. Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в пятницу продемонстрировали журналистам обломки летательного аппарата, которые, как утверждается, являются частями сбитого в иранском воздушном пространстве американского беспилотника. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Оно опубликовало на сайте фотографии, на которых видны обломки некоего аппарата и части фюзеляжа.