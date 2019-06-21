Глава Минобороны Мальдив заявила о намерении продолжить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мальдивы заинтересованы в развитии военного и военно-технического сотрудничества с Россией. Об этом заявила в пятницу министр обороны и национальной безопасности республики Мария Ахмед Диди на переговорах в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Очень давно между нашими странами сложились такие отношения, что [российское] оборудование поставлялось в нашу страну. И в будущем мы, конечно же, хотели продолжать эти отношения", - сказала глава Минобороны Мальдив. По ее словам, между двумя странами "существуют долгосрочные дружеские отношения".

"Хотелось бы поговорить об отношениях в области военного сотрудничества", - сказала Диди.

Она отметила, что встречалась с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, с которым обсудила вопросы двустороннего сотрудничества. "Мы высказали нашу заинтересованность в развитии сотрудничества по оборонной линии, а также по вопросам оборудования", - сказала министр.

Она передала Шойгу слова благодарности от президента Мальдив.

"Мы придаем огромное значение сегодняшней встрече, - отметила Диди. - У нас есть возможность обменяться мнениями, встретиться лицом к лицу, чтобы лично узнать тех, кто отвечает за оборону в своих государствах. Когда диалог ведется в личном порядке, конечно, отношения выходят на совсем новый уровень".

По оценке Минобороны РФ, встреча "прошла в теплой и дружественной обстановке".

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Стороны наметили перспективы российско-мальдивского взаимодействия и наметили практические шаги его последовательного развития", - сообщили в министерстве.

Новость обновлена (13:20 мск) - добавлен комментарий Минобороны РФ