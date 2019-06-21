СМИ: руководство Демпартии Молдавии и правительство Филипа обвинили в контрабанде

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Руководство ушедшей в оппозицию Демократической партии (ДПМ) и чиновники правительства Павла Филипа организовали крупномасштабные схемы контрабанды из Молдавии в ЕС, Китай и другие страны через аэропорты и почтовые службы. С такими обвинениями выступил бывший руководитель "Почты Молдавии" Сергей Стати, который также руководил госпредприятием по обеспечению безопасности полетов MoldATSA.

Налаженные схемы

"Контрабанда осуществлялась в страны Европы через аэропорт Кишинева по специальным коридорам. Я знаю, что только после отставки правительства Павла Филипа неделю назад перестали отправлять самолеты с сигаретами. До этого отправляли по 7-11 тонн контрабандных сигарет ежедневно", - цитирует в пятницу Стати молдавский телеканал ТV-8. По его словам, контрабандные сигареты отправлялись и через госпредприятие "Почта Молдовы", в том числе специальными посылками в Европу. Он уточнил, что эта контрабанда была налажена после того, как в 2011 годe Филип возглавил министерство информационных технологий, куда входило это предприятие.

"Контрабанда сигарет и других товаров в Румынию шла через несколько пропускных пунктов. Отвечал за эти схемы Константин Цуцу (бывший депутат парламента, спортсмен, приближенный к лидеру ДПМ Владимиру Плахотнюку)", - сказал Стати. Он также рассказал, что в почтовых посылках осуществлялась контрабанда анаболиков в страны ЕС. Экс-чиновник пояснил, что ответственным за этот канал был президент федерации силовых единоборств Дорин Дамир, который является родственником Плахотнюка. Другой приближенный к олигарху, генеральный секретарь Демпартии Константин Ботнарь отвечал за контрабанду через аэропорт янтаря, который переправлялся с Украины в Гонконг.

"За этой схемой был очень жесткий контроль со стороны людей Демпартии. Отвечал за это Ботнарь. Еженедельно из Кишинева отправляется две тонны янтаря в Гонконг. В таможенных декларациях его обозначают как stone, то есть "камень" и все. В Молдавию он завозится также контрабандным путем через Приднестровье, с Украины", - пояснил Стати. Он утверждает, что ежедневно в Молдавию с Украины отправляются в Румынию и другие страны ЕС огромные объемы контрабандных сигарет, этилового спирта и других товаров.

"Ответственным за эти схемы является бывший заместитель начальника генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк, который заявил об отставке после смены власти. Я располагаю информацией о том, что он пытается договориться с некоторыми представителями новой власти, чтобы сохранить эти налаженные схемы контрабанды", - сказал Стати. Он подчеркнул, что у него есть документы, подтверждающие эту информацию, и есть люди, которые уверяют, что получили четкие указания по контрабандным схемам.

После заявлений Стати новый глава МВД Андрей Нэстасе отправил за ним машину с полицейскими, чтобы обеспечить ему охрану и заслушать его официальные показания для следствия. Ранее по представлению министра Генпрокуратурой Молдавии был подан запрос об отзыве депутатской неприкосновенности Плахотнюка, которого обвиняют "в узурпации власти" и других преступлениях.