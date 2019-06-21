Молдавия просит США возобновить финансовую помощь

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Новое правительство Молдавии просит США возобновить предоставление финансовой помощи, приостановленное из-за риска хищений. Об этом в пятницу сообщил на брифинге вернувшийся из Вашингтона министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

"Просил США возобновить проекты финансовой поддержки. <…> Прежние власти Молдавии также вели переговоры об этом, но дискуссии были заблокированы, так как уровень коррупции в нашей республике не соответствовал необходимым критериям. Мы договорились с нашими американскими партнерами совместно разблокировать ситуацию как можно скорее", - сказал Попеску. Для этого на следующей неделе Кишинев посетит делегация из США.

По словам министра, помощь может быть возобновлена через программу "Вызовы тысячелетия" и Агентство США по международному развитию (USAID). Вместе с тем Попеску заметил, что республике пора сворачивать просьбы о помощи к другим государствам.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску находился с визитом в США 17-19 июня, он провел там ряд официальных и рабочих встреч.