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В Евросоюзе заявили, что предпочитают не вмешиваться в ситуацию между США и Ираном

Глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что многие проблемы в мировой истории вызваны чрезмерно активными политиками, а не чрезмерно пассивными

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Глава Европейского совета Дональд Туск убежден, что в ситуацию между США и Ираном "лучше не вмешиваться". Об этом председатель Евросовета заявил в пятницу на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

"Я убежден, иногда лучше не вмешиваться в ситуацию. Многие проблемы в мировой истории вызваны чрезмерно активными политиками, а не чрезмерно пассивными", - заявил Туск, отвечая на вопрос, почему главы государств ЕС ни ночью в четверг, ни утром в пятницу не обсуждали угрозу нападения США на Иран.

Теги
СШАИранТуск, Дональд
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