Спикер парламента Грузии уходит в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста в Тбилиси.

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Об этом в пятницу заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на брифинге.

"Грузинская мечта" со дня прихода к власти внедряет высокий стандарт подочетности перед обществом. И она не раз это доказывала своими действиями. Еще одним проявлением высокого стандарта этой подочетности является решение, принятое сегодня председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе об уходе с поста", - сказал Каладзе.

В ходе брифинга он также обвинил в беспорядках на митинге "безответственные, деструктивные силы", заявив, что они должны ответить как перед законом, так и перед обществом за "организацию массового насилия".

Кандидатура на пост спикера

"Грузинская мечта" поддержит кандидатуру лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе на пост спикера после отставки председателя законодательного органа Ираклия Кобахидзе, сообщил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"На данном этапе другая кандидатура и не рассматривается. Парламентское большинство поддержит кандидатуру Арчила Талаквадзе на пост председателя парламента", - сказал он.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.