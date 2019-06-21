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Политический кризис в Молдавии

Президент Молдавии потребовал сменить состав Конституционного суда

Ранее Венецианская комиссия выступила с заявлением, в котором признала легитимность нынешнего парламента и правительства Майи Санду

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал от членов Конституционного суда (КС), которые в пятницу подверглись критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы, уйти в отставку. Об этом глава республики написал в Facebook, комментируя спровоцированный молдавскими судьями политический кризис, когда в стране действовало два правительства.

Венецианская комиссия в пятницу выступила с заявлением, в котором признала легитимность нынешнего парламента и правительства Майи Санду. "В ходе дебатов было подчеркнуто, что случай Республики Молдова - исключительный, не имевший до сих пор прецедентов в практике комиссии. Таким образом, исходя из вышеизложенного, считаю, что единственный путь к восстановлению конституционной стабильности - это отставка всех судей Конституционного суда в полном составе", - отметил президент.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьПолитический кризис в Молдавии
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