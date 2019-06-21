{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Обновлено 

В ходе акций протеста у здания парламента Грузии полиция задержала 305 демонстрантов

Заместитель главы ведомства Владимир Борцвадзе сообщил, что агрессивная часть участников акции в течение всей ночи продолжала совершать правонарушения

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии во время акций протеста в Тбилиси у здания парламента страны задержали 305 демонстрантов. Об этом в пятницу сообщил заместитель главы ведомства Владимир Борцвадзе на брифинге.

"Агрессивная часть участников акции в течение всей ночи продолжала совершать правонарушения. Они на рассвете уничтожили полицейские и гражданские автомобили и устроили погромы в частных объектах на прилегающей территории. За разные правонарушения задержаны 305 участников акции", - сказал он.

Теги
ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
Зеленский предложил штрафовать депутатов, голосующих за отсутствующих коллег
Провинившиеся народные избранники могут заплатить до $3,15 тыс.
Читать полностью