Совет судей Украины заявил о давлении администрации Зеленского на судебную власть

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Совет судей Украины обвинил администрацию президента Владимира Зеленского в незаконном давлении на членов организации. Соответствующее заявление сделал глава совета Олег Ткачук.

"Сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из администрации президента Украины главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания", - цитирует его заявление пресс-служба Совета.

Ткачук также утверждает, что подобные попытки подорвать самостоятельность судебной системы были продемонстрированы 19 июня во время встречи заместителя главы администрации президента Руслана Рябошапки и заместителя главы Совета судей Вадима Бутенко. "Никогда раньше работники аппарата администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти, - продолжил он. - В то же время указанное мероприятие, освещенное на официальных информационных ресурсах, подтверждает дальнейшие шаги, направленные на дестабилизацию работы высшего органа судейского самоуправления, и попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть".

В сложившейся ситуации глава Совета судей обратился к президенту, генпрокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием "принять срочные, безотлагательные меры с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности".