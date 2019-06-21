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Бывших миротворцев в Абхазии наградили медалями Минобороны РФ

Президент республики Рауль Хаджимба высоко оценил роль российских военнослужащих в установлении мира
http://mil.ru/ Официальный сайт Министерства Обороны РФ
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http://mil.ru/
© Официальный сайт Министерства Обороны РФ

СУХУМ, 21 июня. /ТАСС/. Бывший командующий Коллективными силами СНГ по поддержанию мира (КСПМ СНГ) в зоне грузино-абхазского конфликта генерал лейтенант Сергей Коробко и ряд полковников российских Вооруженных сил награждены медалью Минобороны России "Участнику миротворческой операции". Об этом сообщил в пятницу на митинге, посвященном 25-летию с начала миротворческой операции в Абхазии, заместитель командующего войсками Южного военного округа РФ по военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров.

"По решению министра обороны России [Сергея Шойгу] учреждена медаль "Участнику миротворческой операции", и по поручению командующего войсками ЮВО Александра Дворникова медаль вручается бывшему командующему КСПМ СНГ (1997-2001 гг.) генерал-лейтенанту Коробко, полковникам Валерию Радченко и Владимиру Шульге, а также скульптору памятника воинам-миротворцам Владимиру Суровцеву", - сказал Жаров. Бывший министр иностранных дел Абхазии и экс-спикер парламента Сократ Джинджолия, а также ряд бывших миротворцев, ныне несущих службу на российской военной базе в Гудауте, были награждены памятным знаком Министерства обороны России "Миротворческая миссия в Абхазии, Грузии".

Выступая на митинге, советник президента Абхазии Владимир Зантария отметил, что "российские миротворцы приняли действенные и оперативные меры по предотвращению возобновления военных действий, оказывали значительную поддержку молодому государству, налаживая дружеские контакты с подразделениями Минобороны Абхазии, других силовых структур". По словам замминистра обороны республики Нодара Авидзбы, российские миротворцы "всегда были беспристрастными и объективными, успешно справлялись с поставленными задачами".

Президент Абхазии Рауль Хаджимба высоко оценил роль российских миротворцев. "Российские миротворцы выполнили одну из важнейших задач по установлению мира в Абхазии. Теряя своих ребят, они создавали условия для безопасности нашей страны", - сказал Хаджимба ТАСС после митинга. Глава государства подчеркнул, что миротворческий контингент состоял только из военнослужащих Вооруженных сил России.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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