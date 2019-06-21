Осужденный за коррупцию экс-премьер Молдавии выступил против помилования

КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Осужденный за коррупцию экс-премьер Молдавии Владимир Филат не будет просить о помиловании, хотя считает себя невиновным. Об этом говорится в заявлении бывшего главы кабинета, которое он передал адвокатам из тюрьмы.

"Филат выразил свою принципиальную позицию, что не согласится на освобождение путем "политических решений". Любые спекуляции по этому вопросу, включая возможное помилование, остаются лишь спекуляциями. Он не признал и не признает себя виновным и призвал политический класс найти решения, которые заложили бы основу для справедливого правосудия с честными судьями и прокурорами, свободными от любого политического давления", - цитирует документ молдавское издание "Ной" в пятницу.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не собирается амнистировать осужденных по политическим мотивам, в том числе и Филата. "Свое дело должны делать юстиция, независимые суды", - пояснил президент.

Филата арестовали в октябре 2015 года после громкого коррупционного скандала, когда в прессу просочилась информация о том, что из банковской системы страны было похищено около €1 млрд, что составляло более 20% ВВП страны. Известие, которое здесь назвали "кражей века", спровоцировало акции протеста оппозиции, после которых пали два правительства.

Под давлением общественности власти опубликовали заказанный ранее конфиденциальный отчет международного детективного бюро Kroll. В нем говорилось о выводе денег через три банка, которые контролировал молдавский бизнесмен Илан Шор. Сам Шор явился с повинной и дал показания, что передал Филату в виде взятки $250 млн, после чего в июне 2016 года его приговорили к девяти годам тюремного заключения.

Бывший премьер заявил, что открытые против него уголовные дела связаны с борьбой за власть внутри правящей с 2009 года коалиции "Альянс за европейскую интеграцию". По его словам, за его арестом и приговором стоит бывший партнер по коалиции, лидер правившей в то время Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк. На прошлой неделе после острого политического кризиса в Молдавии произошла смена власти, а Плахотнюк и Шор бежали из страны.