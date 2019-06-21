МИД Ирана: Тегеран будет симметрично отвечать на шаги Вашингтона

ТАСС, 21 июня. Иран будет давать симметричные ответы на все действия со стороны США. Об этом в пятницу написал представитель МИД Ирана Аббас Мусави на своей странице в Twitter.

"Народ Ирана отвечает дипломатией на дипломатию, уважением на уважением и обороной на агрессию, - указал он. - Разве годы войны и экономического терроризма в отношении Ирана со стороны США можно считать дипломатией?". Таким образом представитель МИД ответил на заявление спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука о том, что "американская дипломатия не дает Тегерану права отвечать военной силой".

В четверг газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану после того, как ВС этой страны сбили американский беспилотник. Позже он отменил решение, указывало издание.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.