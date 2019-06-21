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Трамп заявил, что отдал приказ не наносить точечные удары по Ирану за 10 минут до начала

По словам главы Белого дома, США готовы были нанести удар по трем иранским объектам
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Jacquelyn Martin
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, однако буквально в последний момент решили не проводить эту операцию. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

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"Мы были готовы отплатить [за уничтожение Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата] на трех разных объектах, когда я спросил, сколько человек погибнет [вследствие этой военной операции США]. "150 человек, сэр", - был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил <...>", - написал он в своем Twitter.

При этом он сообщил, что в четверг вечером США ввели новые односторонние санкции в отношении Ирана. О каких именно ограничительных мерах идет речь, глава администрации США не пояснил. "Я не спешу, наши вооруженные силы перестроены <...> и готовы действовать, совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции "кусаются", и прошлым вечером [к ним] добавились новые", - отметил Трамп.

Кроме того, он также предупредил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. "Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие - ни против США, ни против мира [в целом]!" - подчеркнул глава Белого дома.

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