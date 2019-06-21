Трамп заявил, что отдал приказ не наносить точечные удары по Ирану за 10 минут до начала

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты были готовы нанести точечные удары по трем объектам в Иране, однако буквально в последний момент решили не проводить эту операцию. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы были готовы отплатить [за уничтожение Ираном американского разведывательного беспилотного летательного аппарата] на трех разных объектах, когда я спросил, сколько человек погибнет [вследствие этой военной операции США]. "150 человек, сэр", - был ответ генерала. За 10 минут до удара я его остановил <...>", - написал он в своем Twitter.

При этом он сообщил, что в четверг вечером США ввели новые односторонние санкции в отношении Ирана. О каких именно ограничительных мерах идет речь, глава администрации США не пояснил. "Я не спешу, наши вооруженные силы перестроены <...> и готовы действовать, совершенно не имеют равных себе в мире. Санкции "кусаются", и прошлым вечером [к ним] добавились новые", - отметил Трамп.

Кроме того, он также предупредил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием. "Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие - ни против США, ни против мира [в целом]!" - подчеркнул глава Белого дома.