Зеленский предложил штрафовать депутатов, голосующих за отсутствующих коллег

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает ввести штраф в размере 3-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от $1,9 тыс. до $3,15 тыс. при курсе в 27 гривен за доллар) за несамостоятельное голосование в парламенте. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном в пятницу на сайте Рады.

"Осуществление народным депутатом Украины любым способом голосования в Верховной раде Украины и/или ее органах вместо другого народного депутата Украины (неличное голосование) - наказывается штрафом от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сказано в документе. Президент предлагает внести соответствующую норму в Уголовный кодекс.

Сейчас необлагаемый минимум доходов граждан в республике составляет 17 гривен. Таким образом, глава государства предлагает штрафовать нарушителей регламента в размере от 51 тыс. до 85 тыс. гривен. (от 122,4 тыс. до 204 тыс. рублей по курсу на 21 июня - прим. ТАСС).