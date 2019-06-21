В Алжире проходит очередная массовая манифестация против представителей правящей системы

РАБАТ, 21 июня. /ТАСС/. Очередная массовая манифестация протеста, участники которой добиваются ухода представителей нынешней правящей системы, проходит в столице Алжира в пятницу. Как сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algrie), тысячи жителей города требуют немедленной отставки целого ряда высокопоставленных чиновников, в первую очередь временного главы государства Абделькадера Бенсалеха и премьер-министра Нуреддина Бедуи.

18-я кряду протестная пятница, которую организаторы намерены провести в мирном русле, началась с арестов силами правопорядка нескольких оппозиционных активистов, которых доставили в полицейские участки. Усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов дежурят в центральных районах столицы, в частности, на площади перед Главным почтамтом. Сообщается о стычках между демонстрантами и полицией в ряде районов города.

Алжирские граждане, вышедшие в пятницу на улицы столицы и других городов страны, считают, что находящийся у властных рычагов правящий политический клан полностью себя дискредитировал и должен уйти. Чиновников обвиняют в коррупции, кумовстве, называют виновными в затяжном кризисе.

Манифестанты - за единство нации

В ходе манифестаций видны многочисленные сине-зелено-желтые флаги берберов, которые составляют крупное национальное меньшинство Алжира. Их появление стало ответом на прозвучавшее 19 июня заявление начальника штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира, заместителя министра обороны Ахмеда Гаида Салаха. Он тогда заявил, что "у Алжира есть только один флаг - национальный флаг, во имя которого миллионы людей стали мучениками".

"Это единственный символ, который олицетворяет суверенитет Алжира, его независимость, территориальную целостность и национальное единство", - подчеркнул он, добавив, что "неприемлемо манипулировать чувствами и эмоциями алжирского народа". Тем самым Гаид Салах упрекнул берберских активистов в стремлении использовать антирежимные манифестации для подстегивания националистических и даже сепаратистских настроений.

В свою очередь алжирские берберы (кабилы) решительно отвергают обвинения заместителя министра обороны. Многие из них в пятницу вышли на улицы столицы с плакатами следующего содержания: "Нет регионализму, нет расизму. Мы все - братья! И мы все едины ради свободного и счастливого Алжира!". "Гаид Салах, уходи!" - скандируют люди.

С конца февраля в Алжире не стихают многотысячные манифестации. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.